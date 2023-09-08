Активисты объяснили, почему могли разбирать часть основного лагеря членов ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Було много слухов о том, что якобы члены российской частной военной компании "Вагнер" покидали Беларусь, однако единственный факт, который мог на это указывать - разбор части палаток, расположенных в основном беларуском лагере наемников.

Сообщалось, что члены ЧВК якобы то ли уехавли в РФ на автобусах, то ли улетели в Африку, "однако этому нет ни одного достоверного подтверждения и фактически разбор палаток - единственное, что на это может указывать", сообщил мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" на своем канале в Telegram.

"…в августе продолжал функционировать основной лагерь ЧВК "Вагнер" в д. Цель под Осиповичами, часть лагеря была разобрана - на 23 августа, из 273 палаток была демонтирована 101... Таким образом вместимость лагеря уменьшилась на почти 2 000 человек", - выяснили активисты.

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Аналитики напомнили, что еще в начале июня появились заявления, что на беларуской территории будет 8 или 10 тысяч "вагнеровцев". "…по нашим оценкам, их приехало меньше, и лагерь могут частично разбирать просто потому что запланированная часть не доехала", - подчеркивается на канале.

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Члены ЧВК "Вагнер" начали приезжать в Беларусь после того, как в конце июня устроили мятеж в РФ под руководством своего главаря Евгения Пригожина. Стоит отметить, что Пригожин 23 августа уничтожен якобы в результате авиакатастрофы.

В конце июля СМИ писали, что "вагнеровцы" массово возвращаются из Беларуси в Россию, поскольку каждую вторую бригаду ЧВК распустили в отпуска.

Беларуский независимый военный аналитик Александр Алесин выразил мнение, что российские власти перебросили наемников в Беларусь, чтобы отвлечь украинцев от основного фронта.

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