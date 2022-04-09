Людей просят подождать и не возвращаться в деоккупированные районы.

Нужно будет минимум 2 недели, чтобы посчитать количество жертв в Бучанском районе.

Об этом в эфире национального марафона заявил Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Нужно будет еще как минимум 2 недели, чтобы мы разобрали завалы, и можно будет сказать о количестве погибших", - сказал он.

Министр просит людей подождать и не возвращаться в деоккупированные районы, спасатели до сих пор там находят взрывчатку.

"На сегодня в Киевской области работает 17 параллельных групп пиротехников ГСЧС. Только за вчера обнаружили 6500 взрывоопасных предметов. Представьте себе какое это количество взрывчатки находится ежедневно нашими спасателями", - сказал Монастырский.

Больше всего минирований в местах, где скрывались оккупанты.

"Там, где особенно проживали оккупанты, оставались на ночь, они оставляли растяжки, как на входе в дом, на подходе на территорию, а также минировались и находили взрывоопасные предметы там, где жили полицейские, военные, спасатели, они их находили по фотографиям, во время грабежа этих домов. Они называли это сюрпризами, находили растяжки под касками, и прибитыми к дверям, были случаи, когда находили в стиральной машине - открываются дверцы и происходит взрыв, или в автомобилях. Недавно несколько дней назад один из жильцов, который открыл багажник своего автомобиля, взорвалась граната и, к сожалению, человек погиб", - сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день уже возбуждено 4200 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны.

Также Монастырский рассказал, что сейчас не работает Романовский мост.

"Мы объезжали все мосты, которые находятся в Киевской области, из них порядка 5 требуют немедленного ремонта. Романовский мост находился в удовлетворительном состоянии, укрепленный на сегодняшний день открыт для ограниченного проезда, по свидетельству министра инфраструктуры, до двух месяцев понадобится с момента деоккупации, чтобы мы могли восстановить сообщение этими мостами", - подытожил он.

Напомним, мэр Бучи рассказал о разрушениях и когда местные смогут вернуться в город.

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