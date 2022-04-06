Другие захватчики не участвовали в этой войне из-за слишком молодого возраста.

Каждый третий российский военный 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России воевал в Сирии, защищая режим Башара Асада.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

По данным украинской разведки, именно представители этой бригады оккупировали Бучу, Ирпень и Гостомель на Киевщине, где после себя оставили сотни зверски убитых гражданских украинцев.

Журналисты обработали списки 155-й Тихоокеанской бригады, которые ранее опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. В этих списках есть имена и персональные данные 82 российских военных. По меньшей мере 24 из них были участниками войны в Сирии, где Россия поддерживала преступный режим Башара Асада. В среднем, каждый третий морской пехотинец Тихоокеанского флота РФ, чьи данные есть в списке разведки воевал в Сирии.

Другие оккупанты не могли участвовать в сирийской войне из-за своего возраста, потому что тогда еще учились в школе или училищах. Журналисты выяснили, что значительное количество оккупантов из состава этой бригады, чьи имена есть в списке, родились в 1998-2002 годах. То есть сейчас им 20-25 лет. При чем эти 20-летние оккупанты хвастаются в своих соцсетях, что отрезают уши украинцам и угрожают убийствами и издевательствами.

Напомним, что в 2015 году войска РФ вторглись на территорию Сирии, где шла гражданская война. Путин отправил туда около 4 тысяч своих солдат в поддержку режима Башара Асада.

Российские войска бомбили мирное население, гражданские объекты и гуманитарные коридоры. Также россияне использовали в Сирии запрещенное оружие — фосфорные бомбы и осуществляли химические атаки густонаселенных регионов.

Как сообщал УНИАН, российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, который убивал украинцев в Буче под Киевом, угрожал, что вернется в Украину и продолжит творить зверства.