Таким образом, число погибших возросло до 9.

Под завалами дома в Вольнянске Запорожской области обнаружили тела еще двух погибших.

Как сообщает Офис президента, сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

"По состоянию на утро выявлено еще 2 погибших. Таким образом, уже обнаружено 9 погибших от ракет российских террористов, которые вчера обстреляли жилые дома", – говорится в сообщении.

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Атака по Запорожью 17 ноября

Ночью 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе Запорожской области.

В результате попадания трех ракет разрушениям подверглись гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух предупреждал, что в доме проживали четыре семьи, люди оказались под завалами.

Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаки россиян по Днепру и Вольнянску, где на тот момент было известно о семи погибших. Он обратился к партнерам Украины и в очередной раз призвал закрыть небо над страной.

"Снова и снова повторяем партнерам, что только полная защита украинского неба убережет и Украину, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать Россию к настоящему прекращению войны", – сказал глава государства.

Как сообщали в Офисе генпрокурора, среди погибших в Вольнянске было двое детей 11 и 17 лет.

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