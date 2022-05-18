С момента полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла 28 300 солдат. Она также лишилась 1251 танка, 202 самолетов, 167 вертолетов и 441 БПЛА.
Обновленную статистику потерь РФ опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. Данные поданы как общие, так и суточные.
Потери России в Украине
- личного состава — около 28 300 человек (+400);
- танков – 1251 единица (+16);
- боевых бронированных машин — 3043 единицы (+16);
- артиллерийских систем — 586 единиц (+8);
- РСЗО — 199 единиц (+1);
- средств ПВО — 91 единица (+1);
- самолетов — 202 единицы (+1);
- вертолетов — 167 единиц (+0);
- автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 2137 единиц (+28);
- кораблей/катеров — 13 единиц (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 единица (+5);
- специальной техники — 43 единицы (+0);
- крылатых ракет — 102 единицы (+5).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на многих направлениях. Напомним, наиболее активные битвы проходят на Донбассе – в Луганской и Донецкой областях. Согласно свежей сводке от Генштаба, враг пытается наступать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Часть усилий россияне сосредоточили на полном захвате населенного пункта Дробышево и блокировке Лимана с Севера.
В целом на Донбассе за сутки украинские защитники отразили 12 атак рашистов. На юге в обозримом будущем тоже могут активизироваться боевые действия, так как россияне увеличивают группировку войск для наступления в Запорожской области.
Война Российской Федерации против Украины
- 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.