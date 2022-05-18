Вражеский танк буквально сгорел от стыда после встречи с пехотой ВСУ.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали охоту на российский танк Т-80 в Харьковской области.

Судя по красивых кадрах, не зря даже зарубежные СМИ пишут о том, что от украинских военных у российской техники "сносит крышу".

Ранее УНИАН писал, как "Байрактар" расправился с российскими танками Т-80. За несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

Отметим, по данным Генштаба, на утро 18 мая украинские воины уничтожили уже 1235 вражеских танков. В частности, только за последние сутки было ликвидировано 16 штук.

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