По словам Свитана, есть возможность наконец подойти к уничтожению Новороссийского порта и терминала.

Украина имеет возможность полностью уничтожить Черноморский флот Российской Федерации, который та перебросила под Новороссийск. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он напомнил, что, по словам самих россиян, в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Крымское в России, недалеко от Керченского моста. При этом дроны, вероятно, могли поразить российскую авиабазу. Сейчас известно о применении 50 БПЛА, в то же время с украинской стороны официально не сообщалось об атаке.

По словам Свитана, на авиабазе в Крымском базировалась тактическая авиация россиян, которую они применяли для атак по Югу Украины. В то же время Крымское располагается неподалеку Новороссийска, куда РФ перебросила подавляющее большинство уцелевшего Черноморского флота, а потому тамошняя авиация также прикрывает саму Новороссийскую бухту и терминал.

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"Уничтожение этого сектора ПВО - это также возможность наконец подойти к уничтожению Новороссийского порта и терминала", - говорит эксперт.

Черноморский флот РФ - последние новости

На днях стало известно, что в Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. В результате успешной спецоперации Службы безопасности Украины, российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.

Транковский был военным преступником, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

Также УНИАН сообщал, что часть Черного моря после ухода ЧФ РФ из Крыма превратилась в "серую зону". Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, акватория стала "серой зоной" из-за постоянной активности вражеской авиации.

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