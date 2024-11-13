Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

Сегодняшний подрыв в Севастополе автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерия Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, в результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.

По словам собеседника, Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также Транковский неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

Российские сайты пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

"Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяния - это лишь вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился", - отметил информированный источник в СБУ.

Подрыв автомобиля в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, утром стало известно, что во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Отмечалось, что подрыв произошел с помощью самодельного взрывного устройства.

Местные Telegram-каналы писали, что это произошло возле супермаркета на улице Тараса Шевченко - мужчина, которому на вид 40-45 лет, частично потерял нижние конечности.

Вскоре "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в результате взрыва мужчина погиб - он был военнослужащим. Однако подробностей того, кем именно он был, не указал.

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