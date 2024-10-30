Российские оккупанты физически не могут перебазировать все корабли Черноморского флота РФ за пределы временно оккупированного Крыма. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко.
Он напомнил, что после распада СССР основным вызовом для россиян стал пункт базирования. После принятия решения о разделе флота в пользу РФ, они уже начали строить пункт базирования вблизи Новороссийска, на что ушло около 10 лет и потрачено много средств:
"Поэтому чисто физически перебазировать все корабли за пределы Крыма они не могут - просто нет причалов. Такая проблема и у нас, особенно для кораблей среднего класса и выше. Ведь стоимость военно-морской базы составляет более сотни миллионов долларов, а то и миллиарды, чтобы держать корабли от 100 метров и более".
По словам Рыженко, сегодня можно использовать гражданские порты для базирования военных кораблей, но в течение очень ограниченного времени, поскольку нужно осуществлять материально-техническое обслуживание, ремонт, поставки боеприпасов, а значит, должны быть определенные технические условия и подготовка.
Эксперт также прокомментировал пребывание российских кораблей в Средиземном море. Он пояснил, что речь идет о пункте материально-технического обеспечения Тартус в Сирии, когда-то там функционировало до 70 единиц кораблей. После распада СССР база долго была законсервирована, но в последнее десятилетие россияне начали ее серьезно развивать.
"Сейчас там есть небольшое количество кораблей Черноморского флота, один корабль Северного, и до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины они были задействованы на Сирийском направлении. Сейчас они занимаются вопросами в основном военно-политическими. Корабли этой эскадры довольно часто заходят в Алжир, с которым РФ стремится сблизиться. Но каких-то решающих действий в Средиземном море они не проводят и на Черноморский регион не влияют", - резюмировал Рыженко.
Ситуация в Черном море - последние новости
Как сообщал УНИАН, россияне завозят в Керченский пролив "ежи". Как рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, противник плотно защищает оккупированный полуостров и Керченский мост.
По его мнению, это происходит из-за приближения мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения врага.
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