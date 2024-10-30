По словам военного, после распада СССР россияне сразу начали строить пункт базирования вблизи Новороссийска.

Российские оккупанты физически не могут перебазировать все корабли Черноморского флота РФ за пределы временно оккупированного Крыма. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко.

Он напомнил, что после распада СССР основным вызовом для россиян стал пункт базирования. После принятия решения о разделе флота в пользу РФ, они уже начали строить пункт базирования вблизи Новороссийска, на что ушло около 10 лет и потрачено много средств:

"Поэтому чисто физически перебазировать все корабли за пределы Крыма они не могут - просто нет причалов. Такая проблема и у нас, особенно для кораблей среднего класса и выше. Ведь стоимость военно-морской базы составляет более сотни миллионов долларов, а то и миллиарды, чтобы держать корабли от 100 метров и более".

По словам Рыженко, сегодня можно использовать гражданские порты для базирования военных кораблей, но в течение очень ограниченного времени, поскольку нужно осуществлять материально-техническое обслуживание, ремонт, поставки боеприпасов, а значит, должны быть определенные технические условия и подготовка.

Видео дня

Эксперт также прокомментировал пребывание российских кораблей в Средиземном море. Он пояснил, что речь идет о пункте материально-технического обеспечения Тартус в Сирии, когда-то там функционировало до 70 единиц кораблей. После распада СССР база долго была законсервирована, но в последнее десятилетие россияне начали ее серьезно развивать.

"Сейчас там есть небольшое количество кораблей Черноморского флота, один корабль Северного, и до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины они были задействованы на Сирийском направлении. Сейчас они занимаются вопросами в основном военно-политическими. Корабли этой эскадры довольно часто заходят в Алжир, с которым РФ стремится сблизиться. Но каких-то решающих действий в Средиземном море они не проводят и на Черноморский регион не влияют", - резюмировал Рыженко.

Ситуация в Черном море - последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне завозят в Керченский пролив "ежи". Как рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, противник плотно защищает оккупированный полуостров и Керченский мост.

По его мнению, это происходит из-за приближения мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения врага.

Вас также могут заинтересовать новости: