Огневое поражение было нанесено после прорыва оборонительных заграждений российских захватчиков.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский буксир "Сатурн". В разведке показали видео ночной атаки по уничтожению российского судна.

"Сатурн" больше не поплывет - спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атаку совершили 6 июня воины спецподразделения 9 департамента ГУР у берегов временно оккупированного Крыма. Был нанесен успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

Видео дня

"В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории", - говорится в сообщении.

Уничтожение буксира РФ в Крыму

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил об уничтожении ночью вражеского судна в Черноморской акватории.

"Детали будут немножко позже. Работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар. Все метко. Еще минус один вражеский корабль", - сообщил он.

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