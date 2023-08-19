Сообщается, что наибольшее число жертв было на остановке общественного транспорта.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал кадры последствий удара РФ по центру Чернигова 19 августа. Он подчеркнул, что помимо драмтеатра также повреждено здание Черниговской ОВА, магазины, кафе.

По его словам, наибольшее число жертв - в месте, где останавливается местный автобус для высадки пассажиров.

"Попадание произошло в драматический театр, из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда и повреждено здание Черниговской ОВА. Также в центре города и на близлежащих улицах повреждены другие здания, магазины, кофейни… Возле остановки общественного транспорта, на ней остановился рейсовый автобус для посадки и высадки пассажиров. К сожалению, многие жертвы именно в этом месте. В выходной день в центральной части города всегда было многолюдно", - отметил он.

Также в сети появилось видео момента удара с камер видеонаблюдения.

Чернигов 19 августа - момент удара РФ по центру города

Удар по Чернигову 19 августа - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 19 августа российские войска ударили по центру Чернигова.

Ппо состоянию на 15:25, число пострадавших в Черниговевозросло до 117 человек. Количество погибших - 7 человек, включая ребенка.

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