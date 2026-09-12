На сверхнизкой высоте: эксперт предположил, чем Россия атаковала многоэтажку в Одессе

В городе значительно возросло число раненых, среди них – дети. Два человека не выходят на связь.

Сегодня российские оккупанты в ходе массированной комбинированной атаки на Одессу применили крылатые ракеты морского базирования 3М14 "Калибр" – по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, именно такая ракета могла поразить жилой комплекс "Перлина" в курортной зоне города.

По его словам, если не учитывать случаи, когда ракеты этого типа запускались, но были сбиты на подлете к городу или пролетали над Одесской областью транзитом, в последний раз "Калибры" непосредственно атаковали Одессу 23 июля 2023 года. Коваленко предположил, что на этот раз российские военные пытались поразить цель, до которой не долетают ударные дроны-камикадзе, а применение ракет 9М723 и 3М55 по каким-то причинам было невозможно.

"Но от этого не становится легче. Ракета попала в жилой комплекс на берегу моря, и здесь прямо горькое дежавю", – отметил обозреватель.

Видео дня

Он напомнил о трагическом ударе по жилому комплексу "Тирас" в Одессе в 2022 году, когда в многоэтажку попала российская авиационная крылатая ракета Х-555 – тогда погибли сразу три поколения одной семьи.

Сейчас, по мнению аналитика, по жилому комплексу "Перлина" мог попасть "Калибр", который двигался на сверхнизкой высоте.

"На мой первый взгляд, сегодняшний удар по ЖК 44 "Жемчужина" стал следствием полета 3М14 "Калибр" на сверхнизкой высоте", – отметил он.

Коваленко пояснил, что для "Калибров" характерен полет на высоте около 20 метров над уровнем моря, что должно затруднять их обнаружение радарами. У береговой линии ракета, по его словам, должна была набрать высоту.

"Судя по всему, ракета не набрала нужной высоты и снесла пентхаус здания", – предположил эксперт.

Отдельно он призвал не полагаться на распространенное правило о "двух стенах".

"Миф о двух стенах не работает", – подчеркнул Коваленко.

По его словам, во время воздушной тревоги следует спускаться как можно ниже – в подвалы, паркинги, бомбоубежища или другие укрытия. Он в очередной раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время ракетных и дронных атак находиться в безопасных местах.

"Чтобы не было статистики погибших и пострадавших гражданских лиц от российских ударов, гражданские лица должны находиться в безопасных местах. И это не ваша ванная комната на 25-м этаже. Это все, что ниже первого этажа", – подчеркнул Коваленко.

"Враг беснуется. Не дайте ему убить себя", – призвал военно-политический обозреватель.

Между тем начальник Одесской областной государственной администрации Олег Кипер отметил, что число пострадавших в Одесской области значительно возросло. В частности, по состоянию на 11:00 в результате вражеской атаки пострадали 35 человек, среди них – пятимесячный младенец. Еще двое человек не выходят на связь, поисково-спасательные работы продолжаются.

Удар по Одессе – главные новости

Как писал УНИАН, ранним утром 12 сентября российская армия нанесла по Одессе удар, в том числе ракетами. Впоследствии был атакован город Черноморск. В Одессе произошло попадание по многоэтажному дому, расположенному в районе Аркадии – в результате удара там буквально снесло несколько верхних этажей. В Черноморске пострадали отель, жилые дома и т. д. По состоянию примерно на 10:40 было известно, что в Одесской области пострадали 28 человек, среди них двое детей – младенец и 17-летний юноша.

Вас также могут заинтересовать новости: