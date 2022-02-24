Среди захваченных населенных пунктов – Геническ, Алешки, Новая Каховка и другие.

Часть Херсонской области оккупирована российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

"В Геническом районе все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, на окраинах блокпосты с российскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе Широкое, в городе Скадовск войска отсутствуют.

В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки.

По данным ОГА, в Каховском районе военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.

"Херсонский район – информация частичная. Олешки под контролем российских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через р. Днепр под контролем захватчиков", - заявили в ведомстве.

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