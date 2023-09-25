В Силах обороны уточнили, куда именно попали "ониксы".

По словам украинских военных, российская армия считает, что в высотном отеле "Одесса", в порту на берегу Черного моря, расположен "центр принятия решений".

Как сообщила журналистам руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ночью враг массированно атаковал Одессу и Одесскую область. Оккупанты применили комбинированную тактику с использованием дронов ударного типа и двух типов ракет – высокоточных "Калибров" и сверхзвуковых "Ониксов".

"Удар пришелся по припортовой инфраструктуре. В частности разрушено здание Морского вокзала и отеля, что рядом. Отель много лет не работает, но враг воспринял его как центр принятия решений и попал именно по нему. Также два "оникса" попали в зернохранилище, которое разрушено", - рассказала Гуменюк.

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Она добавила, что 19 "Шахедов " - все, которые выпустил враг по региону, были уничтожены в небе над Одесщиной. Также уничтожено 11 ракет типа "Калибр": по одной над Николаевской и Кировоградской областями, над Одесской областью – 9 единиц.

Военная отмечает, что враг применял тактику комбинированных маршрутов: максимально запутывая системы противовоздушной обороны, он направлял ракеты в разные направления, в разные регионы, но "заложив" возвращение в Одесскую область. По словам Гуменюк, таким образом противник пытался истощить систему украинской ПВО, но ее результативность - чрезвычайно высокая.

"В результате таких сложных маршрутов, пришлось работать по ракетам прямо над жилыми кварталами, промышленной зоной. В результате боевой работы обломками были нанесены повреждения складским помещением частного предприятия, частным домом... Вспыхивали пожары, которые спасатели очень оперативно укрощали", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что в Одессе пострадала женщина, которая в результате взрывной волны получила ранения избитым стеклом.

Удар по Одесчине: что известно

Сегодня ночью российские военные нанесли массированного удара по Одессе ракетами и дронами. В результате значительных разрушений потерпел морской пассажирский вокзал Одесского порта и расположенный рядом гостиничный комплекс "Одесса". В частности, многоэтажный отель горел на площади более 2 тыс. кв. метров. В порту, на зерновом складе, погибли два гражданских человека-их нашли во время разбора завалов. Во время ликвидации пожара в отеле было привлечено 12 единиц пожарной техники и 42 спасателя. Всего было привлечено для ликвидации последствий ночной атаки более 110 спасателей и более 30 единиц спецтехники.

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