При этом оккупанты подло переложили на Украину ответственность за гибель гражданских.

Спустя сутки после массированной ракетной атаки на Украине в Минобороны России сподобились на реакцию. Впрочем, россияне разве утешились "достижением целей" и переложили ответственность на Украину.

Как пишет пропагандистское "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ, вчера российские ракеты массированно ударили "по системе военного управления Украины и связанных с ней объектов энергетики".

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Ударами возбуждено переброски железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - заявили в министерстве страны-оккупанта.

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Относительно ударов по жилым районам в России заявили, что это не они, а украинская ПВО.

"Ни одного удара по целям в пределах Киева не было, а все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах города", - цинично заявили в Минобороны РФ.

Ракетный удар РФ по энергетической системе Украины 23 ноября

23 ноября 2022 года Россия атаковала Украину более 70 ракетами – под массированный обстрел попали несколько областей. Только в Киевской области в результате атаки пострадали более 30 человек, есть погибшие.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в результате атаки в энергосистеме страны состоялся блэкаут. К вечеру 24 ноября систему планируют стабилизировать.

При этом 23 ноября "Укрзализныця" отменила ряд поездов через российский ракетный удар. Также были задержки в движении поездов.

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