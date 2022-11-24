В случае отказа от альтернативного варианта поездки пассажиры ограниченных рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов.

"Укрзализныця" 24 ноября 2022 года ограничивает маршрут ряда поездов из-за вчерашних массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети на некоторых участках.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, по сокращенному маршруту в ближайшие сутки будут курсировать следующие поезда:

№17/18 "Харьков – Львов – Харьков" (вместо "Харьков – Ужгород");

№4/3 "Запорожье – Львов" (вместо "Запорожья – Ужгород");

№41/42 "Днепр – Львов" (вместо "Днепр – Трускавец");

№257/258 – 259/260 "Чернигов, Сумы – Львов" (вместо "Чернигов, Сумы – Ивано-Франковск");

№26/25 – 236/235 "Одесса – Ивано-Франковск" (вместо "Одесса – Рахов, Черновцы");

№6/5 "Запорожье – Львов" (вместо "Запорожье – Рахов").

При этом пассажиры, которые приобрели билеты на поезда №3/4 "Ужгород – Запорожье" и №17/18 "Ужгород – Харьков" с отправкой из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 "Ужгород – Киев" с теми же билетами. На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 "Львов – Запорожье" и 18/17 "Львов – Харьков".

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Пассажиров, которые приобрели билеты из Рахова на поезд №26/25 "Рахов – Одесса" и №6/5 "Рахов – Запорожье", пересадят со своими билетами на поезд №56/55 "Рахов – Киев", с дальнейшими пересадками на другие рейсы в нужных направлениях по станциям Ивано-Франковск и Львов.

Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №6/5 "Рахов – Запорожье" со станции Ивано-Франковск, будут пересажены в поезд №56/55 "Рахов – Киев", а по станции Львов – на поезд №5/6 "Львов – Запорожье".

Пассажиры, которые приобрели билеты на поезд №235/236 "Черновцы – Одесса" из Черновцов будут пересажены в поезд №255/256 "Черновцы – Ивано-Франковск", с последующей пересадкой на поезд №235/236 "Ивано-Франковск – Одесса".

В случае отказа от поездки пассажиры этих рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов – для этого нужно поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возврат в любой кассе по Украине.

Ракетный удар РФ по энергетической системе Украины 23 ноября

23 ноября 2022 года Россия атаковала Украину более чем 70 ракетами – под массированный обстрел попали несколько областей. Только в Киевской области в результате атаки пострадали более 30 человек, есть погибшие.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в результате атаки в энергосистеме страны произошел блэкаут. К вечеру 24 ноября систему планируют стабилизировать.

При этом 23 ноября "Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за российского ракетного удара. Также были задержки в движении поездов.

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