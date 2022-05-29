Премьер подчеркнул, что по разным оценкам экспертов, на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики Украины.

Бюджетный дефицит Украины из-за войны составляет 5 млрд дол. ежемесячно.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC.

"По разным оценкам экспертов, на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики, прогноз падения ВВП составляет 30-50%. В среднем порядка 35% экономики сегодня не работает, соответственно, бюджет выполняется от 50% до 75% планового бюджета мирного времени. При этом резко выросли расходы на социальные, гуманитарные нужды, на разминирование... Все эти вещи образуют бюджетный дефицит в размере 5 млрд долл. ежемесячно", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это большие деньги, и в этом Украину поддерживают международные партнеры.

"Конечно, мы просим партнеров нас поддержать, получаем такую поддержку. Сотрудничаем с МВФ, с Международным банком, Соединенными Штатами, ЕС. Великобритания очень нас поддерживает не только оружием, но и деньгами и санкциями", - подчеркнул премьер.

Напомним, также Шмигаль прокомментировал посевную кампанию в Украине.

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