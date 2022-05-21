По состоянию на 19 мая 12 областей Украины уже закончили сев яровой пшеницы.

Украина по состоянию на середину мая засеяла яровыми культурами более 10 млн гектаров, что является достаточно успешным показателем.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По состоянию на середину мая можно говорить о достаточно успешном проведении посевной кампании. В марте мы называли это одним из главных вызовов, и только в рамках программы государственных гарантий на портфельной основе наши аграрии получили 15,4 млрд грн. Общий объем выданных им средств по всем программам составил 27 млрд грн", - сказал он.

По его словам, эти средства пошли на помощь для более чем 10 тысяч сельхозпроизводителей.

"Благодаря этим и другим мерам государства и героической и самоотверженной работе наших аграриев уже удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, по состоянию на 19 мая 12 областей Украины уже закончили сев яровой пшеницы. В целом сев яровых зерновых и зернобобовых завершен на 75% от показателей прошлого года.

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