Украина по состоянию на середину мая засеяла яровыми культурами более 10 млн гектаров, что является достаточно успешным показателем.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По состоянию на середину мая можно говорить о достаточно успешном проведении посевной кампании. В марте мы называли это одним из главных вызовов, и только в рамках программы государственных гарантий на портфельной основе наши аграрии получили 15,4 млрд грн. Общий объем выданных им средств по всем программам составил 27 млрд грн", - сказал он.
По его словам, эти средства пошли на помощь для более чем 10 тысяч сельхозпроизводителей.
"Благодаря этим и другим мерам государства и героической и самоотверженной работе наших аграриев уже удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, по состоянию на 19 мая 12 областей Украины уже закончили сев яровой пшеницы. В целом сев яровых зерновых и зернобобовых завершен на 75% от показателей прошлого года.
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