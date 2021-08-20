Украина понесла новую потерю на Донбассе.

В районе проведения ООС на Донбассе утром 19 августа трагически погиб от пули снайпера 41-летний львовянин Василий Островский.

Об этом пишет "Обозреватель".

Боец был на фронте не впервые - в 2014 году его мобилизовали, впоследствии он начал службу по контракту. В целом у него была третья ротация. Знакомая мужчины, военная психолог Галина Деревянко рассказала, что Василий имел контузию, и несмотря на это снова приезжал защищать страну на фронте.

"Помню, мы его отправляли на реабилитацию, у него были проблемы со здоровьем, он тогда даже был расстроен, ему поставили неточный диагноз. И я просила его по возвращении мне позвонить. И вдруг он присылает фото, где он стоит с цветами снова в военной форме. Спрашиваю: "Как, ты опять там?" Отвечает:" Да, а как я могу бросить, тут же мои ребята, я тоже должен быть здесь", – вспоминает Деревянко.

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Возлюбленная Василия - Лилия, которая тоже находится на фронте, не может поверить в его смерть.

"Он очень любил свою Лилю, он все время ее оберегал, как цветочек, переживал за нее. Но и она для него была надежным тылом", – делится психолог.

Также у него остался сын Демьян.

Погибшего бойца описывают как доброго и чувствительного человека, готового отдать жизнь за своих собратьев. Товарищи Василия рассказали, что он служил в рядах 24-й бригады на протяжении последних двух с половиной лет.

19 августа стало известно о смерти от пули вражеского снайпера бойца Василия Островского. Он был контрактником, командиром мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Автор: Юрий Годован