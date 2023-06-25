Эксперт подчеркнул, что Пригожин никогда не был самостоятельным игроком в российской политике.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев убежден, что последние события в России являются четко спланированной акцией российских спецслужб.

"К сожалению, никакого деструктива в России не произошло. Все, что происходило на России в последние дни является контролируемой российскими спецслужбами акцией. Пригожин выполнял несколько миссий возложенных на него. Самое главное, он перевел ЧВК "Вагнер" под полный контроль российского Минобороны, сделав одно из самых боеспособных подразделений оккупационных войск частью регулярной армии. То есть ЧВК утратило самостоятельность в принятии решений в моменте планирования операций", - пояснил Снегирев для Эспрессо.

Эксперт подчеркнул, что Пригожин никогда не был самостоятельным игроком в российской политике.

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"Пригожин является продуктом российских спецслужб. Он человек, который является частью ближайшего окружения Путина. За ним стоят Кириенко и другие должностные лица. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности Пригожина не приходилось и не приходится", - добавил он.

Мятеж Пригожина: ключевые события

23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла удар по позициям ЧВК. Из-за этого он объявил поход на Москву, чтобы "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

Уже через несколько часов колонны ЧВК "Вагнер" были замечены в Ростовской области. Там, как и в Москве, а также Воронежской области объявили план "Крепость".

В течение дня, 24 июня, наемники Пригожина продвигались в направлении Москвы и даже вошли в Московскую область. Однако в 200 километрах от российской столицы Пригожин решил развернуть колонну. Таким стал результат его переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые согласовал президент РФ Владимир Путин.

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