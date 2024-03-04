Путин хотел бы наступать столицу Украины, отметил офицер ВСУ.

Для РФ наступление на Киев 2024 и Харьков не под силу, хотя российский диктатор Владимир Путин хотел бы его осуществить.

Для таких наступательных действий противнику нужно было бы собрать группировку численностью 500 тысяч человек, подготовить ее и всем обеспечить, и на это уйдет минимум год или даже несколько лет, поделился мнением полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан во время интервью "Главреду".

"...Конечно, Путин хотел бы наступать на Киев или Харьков, однако такой возможности пока не существует... Российские войска не могут бросить юго-восточный фронт протяженностью 1 200 километров, чтобы переключиться на такую задачу", - сказал собеседник.

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Офицер добавил, что РФ "не сможет развернуть группировку для наступления на Киев или Харьков, пока нет "заморозки" боевых действий". Эксперт подчеркнул, что нельзя допустить "заморозку" фронта, поскольку, если это случится, враг получит шанс сформировать на одном из направлений ударную группировку оккупационных сил.

"...очень важно понимать, что если замораживание войны все-таки произойдет, Путин очень быстро соберет группировку, например, в Беларуси или Белгороде, которая попытается куда-то двинуться. Пока юго-восточный фронт в горячей фазе, российские войска на это не способны...", - считает Свитан.

Возможно ли наступление России на Киев или Харьков - что уже сообщалось

В феврале командир батальона ВСУ "Волки да Винчи" Сергей Филимонов (позывной "Филя") утверждал, что российские захватчики в текущем году точно не будут наступать на столицу Украины.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что есть определенное беспокойство насчет возможного наступления противника на этот город. В начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть работает над тем, чтобы улучшить защиту Харькова от воздушных атак со стороны РФ. Глава государства также сообщил, что пока в областной центр не стоит возвращаться, поскольку там до сих пор опасно.

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