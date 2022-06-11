В частности это жилье украинцев, образовательные учреждения и инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетных направлениях в восстановлении Украины.

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании.

Говоря о приоритетности в восстановлении Украины, Зеленский отметил: "Прежде всего, надо восстановить нашу территориальную целостность... Потому что строить нашу страну хочется на нашей территории. И не на частично нашей территории, а на нашей государственной территории".

Он подчеркнул, что необходимо восстановить разрушенное жилье украинцев.

"Будет очень много архитектурных проектов. И будет восстановление и домов для обычных людей", - сказал президент.

Параллельно, добавил он, шаг за шагом начинается восстановление учебных заведений.

"Чтобы 1 сентября у детей была возможность пойти в школу, в детский сад пойти. У студенчества - пойти в университеты. Поэтому вторая очередь - это именно образовательные учреждения", - отметил глава государства.

Третья очередь, добавил он, восстановление по которой уже начинается, - это инфраструктура. В частности это дороги, мосты и критическая инфраструктура.

Напомним, Зеленский заявил об историческом шаге, который может сделать Евросоюз.

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