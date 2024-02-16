Ситуация на полях сражений российско-украинской войны остается тяжелой, но не критичной.

В длительной войне побеждает тот, у кого более мощная экономика и логистику, отмечает начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Liberation.

По его словам, ситуация на полях сражений российско-украинской войны остается тяжелой, но не критичной.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное ― от подводных лодок до стратегической авиации ― используется уже давно" ― сказал Буданов.

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По его мнению, никакие чудо-технологии, не помогут кардинально изменить ход длительной войны-значительно важнее другие факторы.

"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", ― заявил Буданов.

России нужно три миллиона артиллерийских снарядов - подробности

Как сообщал УНИАН, издание Forbes сегодня опубликовало материал относительно потребностей России в боеприпасах. В нем заначалось, что стране-агрессору нужно производить три миллиона артиллерийских снарядов в год, чтобы иметь решающее преимущество над украинцами.

Так, Кремль считает, что его армии нужно выпускать 15 000 снарядов в день, чтобы довести украинские силы до капитуляции и выиграть войну в 2025 году. Это на 5000 снарядов больше, чем российские батареи ежедневно выпускают в Украине сейчас, и на 9000 снарядов больше, чем российская промышленность производит за сутки.

Компенсировать дефицит может либо попытавшись восстановить некоторые из примерно трех миллионов старых снарядов, которые все еще находятся на долгосрочном хранении, либо обеспечить дополнительные поставки из Ирана и Северной Кореи.

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