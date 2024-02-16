Именно столько россиянам надо производить снарядов в год, чтобы иметь решающее преимущество над украинцами.

Кремль считает, что его армии нужно выпускать 15 000 снарядов в день, чтобы довести украинские силы до капитуляции и выиграть войну в 2025 году. Это на 5000 снарядов больше, чем российские батареи ежедневно выпускают в Украине сейчас, и на 9000 снарядов больше, чем российская промышленность производит за сутки.

Как сообщает Forbes, чтобы компенсировать дефицит, у Кремля есть два варианта. Во-первых, он может попытаться восстановить некоторые из примерно трех миллионов старых снарядов, которые все еще находятся на долгосрочном хранении. Во-вторых, Россия может попытаться обеспечить дополнительные поставки из Ирана и Северной Кореи.

Российские силы столкнутся со "значительной нехваткой" своих основных 152-миллиметровых снарядов в следующем году. По данным Министерства обороны Эстонии, российские батареи в начале войны выпускали до 60 000 снарядов в день. Из-за этого запасы России быстро иссякали.

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Восемнадцать месяцев спустя, в конце 2023 года, россияне выпускали всего 10 000 снарядов в день. По данным Министерства обороны Эстонии, к 2022 году российская промышленность была способна производить только 400 000 снарядов в год. Сейчас производство наращивается.

Два года войны способствовали удвоению или утроению расходов на оборонную промышленность РФ. Россияне увеличили годовое производство артиллерийских снарядов до 2,1 миллиона.

Впрочем, это вдвое меньше того количества, которое бы обеспечило России победу в Украине в течение этого года или следующего.

Утешение для россиян

На складах России может быть еще три миллиона старых снарядов, но "значительная их часть находится в плохом состоянии", пишут аналитики RUSI Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс.

Есть ли у Ирана и Северной Кореи еще несколько миллионов снарядов, с которыми они готовы попрощаться? Сможет ли Россия позволить себе многомиллиардную цену? Непонятно.

"Если в этой ужасной проекции есть какое-то утешение для россиян, то это то, что украинцам еще больше трудно поставлять свое самое нужное оружие. В частности, они должны найти способ компенсировать внезапное прекращение помощи в конце прошлого года", - пишет издание.

Американцы были крупнейшим поставщиком артиллерии для украинцев, передав около двух миллионов снарядов за первые 18 месяцев войны. Но осенью прошлого года республиканцы в Конгрессе США, приверженные России, заблокировали дальнейшую помощь Украине.

Украинские батареи перешли от 10 000 снарядов в день до 2 000. Армия США рассчитывала на расширение своего основного завода по производству боеприпасов в Техасе, которое увеличило бы выпуск до 1,2 миллиона снарядов в год. Теперь это расширение под вопросом. И даже если оно продолжится, снаряды, которые армия производит в Техасе, в Украину не поедут. Пока республиканцы, наконец, не согласятся проголосовать за помощь.

Украина без помощи США

13 февраля Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь его должна поддержать Палата представителей.

Вместо этого Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, решила уйти на перерыв до 28 февраля.

The Hill писал, отказ лидеров Республиканской партии США организовать голосование по помощи Украине подпитывает новые усилия законодателей обеих партий, чтобы найти жизнеспособный "план Б", чтобы помочь союзнику США, находящемуся в состоянии войны, отразить вторжение России на фоне сокращения поставок оружия.

При этом, как информирует Forbes, Байден имеет полномочия даже завтра отправить Украине миллионы снарядов. Это бюрократически сложный, но совершенно законный способ.

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