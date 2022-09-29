Секратар СНБО считает, что нельзя исключать возможность применения Россией тактического ядерного оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что реакция мира будет "абсолютно радикальной" в случае применения Россией тактического ядерного оружия против Украины.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "говорит Великий Львов" на телеканале NTA.

"То, что касается применения Россией тактического оружия по территории нашей страны, мы ничего исключать с вами не можем. Но я еще раз подчеркну, что это тактическое оружие. Это оружие, которое не может нанести поражения на большой площади. Это совсем другое использование ядерного оружия. Не так, как это было в Хирасиме или в Нагасаки", - отметил он. Видео дня

"Другое дело, что мы должны готовиться к действительно любому развитию событий с учетом сумасшедшего соседа, который есть рядом с нами... Прибегнут ли они к тому действию, это зависит только от тех мыслей, которые есть в голове у Путина. Я могу сказать, что если, не дай Бог, хоть одно ядерное тактическое оружие будет использовано против нашей страны, ответ мира будет мгновенным, и он будет абсолютно радикальным. Я в этом больше чем уверен", - сказал секретарь СНБО.

Также по его словам, рекомендации от аппарата СНБО, как вести себя населению в случае ядерной угрозы, уже подготовлены и в ближайшее время появятся в информационном пространстве.

Как сказал Данилов, тактическое ядерное оружие "может покрывать 10 квадратных километров, 5 кв. км, может 20".

"В зависимости от того, до какого безумия могут дойти наши соседи", - сказал Данилов.

Ядерный шантаж Путина

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ. В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сказал: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие.

Также генеральный НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

27 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное применение Россией ядерного оружия не остановит Украину в защите своих территорий.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую".

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