По его словам. нет причин полагать, что поставки оружия будут полностью прекращены.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов оценил вероятность того, что западные партнеры полностью прекратят поддерживать Украину в войне.

Так, отвечая на вопросы в интервью ТСН о том, какие последствия будет иметь такое возможное прекращение поставок, Буданов ответил: "Трудно будет, очень трудно. Чего обманывать".

В то же время он уверен, что Запад полностью не прекратит военную поддержку Украины.

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"Это абсолютно вопрос не ко мне. Это первое, что я вам хочу сказать. А, во-вторых, нет никакой причины считать, что поставки вооружения будут полностью прекращены", - заявил Буданов в ответ на вопрос, станет ли возможное прекращение такой помощи основанием идти на переговоры.

Ранее Буданов прокомментировал "медленное украинское контрнаступление"

В частности, по поводу заявлений о "медленном контрнаступлении" Буданов подчеркнул: главное, что украинские защитники, несмотря ни на что, движутся вперед.

Также Буданов прокомментировал заявления в информационном пространстве о том, что западным партнерам могут не нравиться темпы контрнаступления в Украине. Он отметил, что не понимает, "почему кому-то должна нравиться или не нравиться наша война" и отметил, что "Украина воюет не для партнеров".

Ранее некоторые западные СМИ отмечали, что при отсутствии значительного прогресса до наступления зимы США могут прекратить активную поддержку Украины, а Европа не способна будет обеспечить Киев всем необходимым.

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