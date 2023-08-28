Основной "прокол" российского диктатора заключается не в просчетах, отметил глава ГУР Минобороны Украины.

Главная ошибка российского диктатора Владимира Путина насчет Украины заключается в том, что его оторвали от реальности.

Это уже стратегический проигрыш РФ, рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время интервью "Крым.Реалии". "...его (Путина - Ред.) оторвали от реальности - это и есть его главная ошибка. Не в просчетах, а в том, что оторвали от реальности. Вот в чем ошибка его", - отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что в результате полномасштабного вторжения Россия получила много серьезных проблем, в том числе стала дипломатическим изгнанником.

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Полномасштабная война в Украине с РФ продолжается - сегодня это стоит знать

Власти РФ рассчитывали за несколько дней захватить Украину, но столкнулись с мощным сопротивлением. Россия понесла огромные потери на нашей земле. Общие потери врага на 28 августа 2023 года составляют примерно 261 тыс. 310 оккупантов.

Генерал американской армии в отставке, экс-директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус говорил, что полномасштабная война РФ против Украины может быть связана с неадекватной реакцией стран Запада на нарушение "красных линий".

По его мнению, Владимир Путин мог решить, что Штаты и государства-члены НАТО не будут реагировать на вторжение россиян в Украину, и очень сильно ошибся.

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