Неадекватная реакция западных государств на события в мире может вызвать уверенность РФ в собственных силах, считает американский генерал.

Полномасштабная российско-украинская война может быть связана с неадекватной реакцией западных стран на нарушение "красных линий".

Генерал американской армии в отставке, бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус недоволен реакцией Запада, в частности, на вторжение РФ в Грузию, а потом и в Крым, и на Донбасс. Об этом он рассказал в интервью "24 Каналу".

По его словам, на решение России о полномасштабном вторжении на украинскую землю могло повлиять и то, что Штаты решили вывести свои войска из Афганистана. Генерал добавил, что вывод войск с афганской территории был "совсем не блестящим".

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"Учитывая это все Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) решил, что США и страны НАТО не будут реагировать на вторжение России в Украину. Он очень сильно ошибся, и это была не единственная его серьезная ошибка. Он думал, что быстро захватит Киев, заменит Зеленского (президент Владимир Зеленский - Ред.) на пророссийского политика и так далее", - заявил экс-директор ЦРУ.

Петреус подчеркнул, что неадекватная реакция Запада на события в мире может вызвать уверенность российской стороны в собственных силах. "...чтобы быть честным, правительство США и Конгресс, равно как и главные члены НАТО и страны Запада, понимают, что ни один потенциальный агрессор не должен недооценивать наши реальные силы или нашу волю к их применению", - отметил генерал.

Самые важные новости об агрессии России - что надо знать

РФ 8 августа 2008 года ворвалась в Грузию для того, чтобы поддержать сепаратистов. Россияне жестоко убивали грузин, погибли сотни человек. После такого акта агрессии российскую сторону жестко не наказало мировое сообщество.

В феврале 2014-го россияне захватили украинский Крым, а весной того же года ворвались на часть Донбасса. После этого почти весь мир наказал РФ санкциями. Ограничительные меры не остановили агрессора - уже 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

После этого государства Запада начали активно помогать Украине вооружением и техникой, и планы российских властей быстро захватить наше государство провалились. В середине августа текущего года американский президент Джо Байден заявил, что Владимир Путин уже проиграл войну в Украине.

Война в Афганистане - что надо знать

Войска США и союзников были введены в Афганистан в 2001 году после того, как 11 сентября на американской территории "Аль-Каида" совершила кровавый теракт. 29 февраля 2020 года США и талибы подписали мирное соглашение, предусматривавшее вывод из Афганистана всех регулярных сил Штатов и НАТО.

Американские войска вывели из этой страны в 2021 году. После этого власть в Афганистане захватили представители террористического движения "Талибан".

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