Предприниматель подчеркнул, что лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны России.

Об этом он написал в своей статьи "Мои мысли об Украине и России".

"Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, которое пытается нарушить суверенитет другого", - говорится в публикации.

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Брэнсон подчеркнул, что лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

"Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле... Сейчас каждому из нас трудно скрыть свое раздражение. Что в 2022 году, черт побери, делает одна страна, накапливая танки у границ другой страны?"- пишет Брэнсон.

Предприниматель отметил, что восемь лет назад, когда намерения Путина в отношении Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложили усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров ради мирного урегулирования отношений.

"Я помню многочисленные серьезные встречи и звонки с лидерами и экспертами в сферах политики и бизнеса, и мы намного лучше поняли динамику сил, что подогревает этот конфликт. Мы также увидели, что ни один из наших российских контактов, хотя частным образом выступал против военной интервенции России, не желал подать свой голос публично. Мы выпустили деловое заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик", - говорится в статье Брэнсона.

Угроза нового нападения России на Украину

Как сообщил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк, РФ попытается вторгнуться уже 20 февраля.

В Кремле намерение в очередной раз напасть на Украину отрицают, объясняя масштабную переброску войск в Белорусь "военными учениями". Хотя СМИ исследовали маршруты отправленных армейских частей и выяснили, что лишь часть из них действительно добирается к "полигонам".

Из-за нежелания Кремля урегулировать спровоцированный кризис на российско-украинском приграничье дипломатическим путем США и ЕС рассматривают различные сценарии противодействия вооруженной агрессии России, в частности введение жестких санкций и усиления войск НАТО в странах восточного фланга Альянса.

Между тем ряд европейских стран и США согласились предоставить Украине военную помощь в виде оружия для ВСУ, а в Чехии допустили введение своих войск по требованию Киева.

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