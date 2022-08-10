Официальный Лондон пока не выяснил причины вчерашних взрывов на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC.
"Такое явно не бывает от брошенного окурка", – сказал он. При этом Уоллес назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара западными ракетами.
По мнению Уоллеса, российская военная авиабаза в Крыму является вполне законной целью для украинских военных.
Удар по аэродрому в Новофедоровке
9 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы российские самолеты поднимались для бомбардировок Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
После этого в Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить их причину, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о нескольких пострадавших и одном погибшем.