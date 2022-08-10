При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что российская авиабаза в Крыму является законной целью для украинских военных.

Официальный Лондон пока не выяснил причины вчерашних взрывов на российской авиабазе во временно оккупированном Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии BBC.

"Такое явно не бывает от брошенного окурка", – сказал он. При этом Уоллес назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара западными ракетами.

По мнению Уоллеса, российская военная авиабаза в Крыму является вполне законной целью для украинских военных.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы российские самолеты поднимались для бомбардировок Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

После этого в Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить их причину, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о нескольких пострадавших и одном погибшем.

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