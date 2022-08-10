Дальность поражения аэродрома в Новофедоровке свидетельствует о том, что это могла быть ракета ATACMS с дальностью полета 300 км.

Удар по военному аэродрому в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму могли нанести дальнобойными ракетами типа ATACMS.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сказал военный эксперт Роман Свитан.

"Дальность поражения этого аэродрома свидетельствует о том, что это ракета ATACMS с дальностью - 300 км. Есть еще один вариант – возможно, это ракеты авиационного базирования", - поделился мнением Свитан.

Удар по аэродрому в Новофедоровке

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы российские самолеты поднимались для бомбардировок Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

После этого в Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить их причину, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны РФ заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о нескольких пострадавших и одном погибшем.

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