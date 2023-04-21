Там отметили, что российская пропаганда неустанно выдумывает все новые фейки на фоне будущего контрнаступления ВСУ.

Российская пропаганда разгоняет нарратив о том, что мягкий грунт и сильная грязь на территории ведения боевых действий в Украине очень негативно повлияет на ВСУ. Это делается для поднятия боевого духа самих россиян.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки. "Российские интернет-издания преувеличивают влияние грязи на ВСУ в рамках информационной операции, направленной на поднятие морального духа россиян и подрыв сторонников Украины на фоне будущего украинского контрнаступления", - пояснили в братанской разведке.

При этом аналитики допустили, что погодные условия, а именно мягкий грунт и грязь на большей части территории Украины замедлят действия обеих сторон на войне в Украине.

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"Можно ожидать, что состояние поверхности грунта улучшится в ближайшие недели. А вот минная угроза продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневры на бездорожье", - подчеркнули в разведке.

Российская пропаганда

Российские власти активно используют пропаганду в своих целях как в самой РФ, так и за ее пределами. Обычные ее нарраьивы направлены против ВСУ и для очернения украинских властей.

На днях в британской разведке подробно объяснили, как работает российская пропаганда, а именно с чего она начинается и какие черы обретает в процессе развития.

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