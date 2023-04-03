Эти заведения создадут для "укрепления российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые лишь недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды"

Россияне на временно оккупированной территории Запорожской области готовят пропагандистскую кампанию навязывания местному населению российской идентичности.

"Высшее военно-политическое руководство России продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения ВОТ юга Украины", - сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

В ЦНС вспомнили о заявлении главы Федерального агентства по делам национальностей России Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств агентства на временно оккупированных районах Запорожской области.

Видео дня

Эти центры создадут с целью "укрепления российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые лишь недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды". Отмечается, что деятельность созданных представительств будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения Запорожской области к сотрудничеству с российскими общественными организациями.

Российская пропаганда - последние новости

Российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки о злых и кровожадных "нацистобандеровцах", американских биолабораториях, опыты над украинскими военными, боевые наркотики и прочие страшилки.

В начале года стало известно, что Россия разработала 10-летнюю программу русификации молодежи на оккупированных территориях. Ключевую роль в этом должны стать милитарные объединения по типу гитлерьюгенда во времена нацистской Германии

Как писал The New York Times, Херсон был центром кампании РФ по искоренению украинской идентичности.

Вас также могут заинтересовать новости: