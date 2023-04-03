Россияне на временно оккупированной территории Запорожской области готовят пропагандистскую кампанию навязывания местному населению российской идентичности.
"Высшее военно-политическое руководство России продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения ВОТ юга Украины", - сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
В ЦНС вспомнили о заявлении главы Федерального агентства по делам национальностей России Евгения Баринова, в котором он анонсировал открытие сети представительств агентства на временно оккупированных районах Запорожской области.
Эти центры создадут с целью "укрепления российской идентичности и межнационального единства в регионах, которые лишь недавно освободили из-под гнета украинской пропаганды". Отмечается, что деятельность созданных представительств будет сконцентрирована на привлечении различных социальных групп населения Запорожской области к сотрудничеству с российскими общественными организациями.
Российская пропаганда - последние новости
Российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки о злых и кровожадных "нацистобандеровцах", американских биолабораториях, опыты над украинскими военными, боевые наркотики и прочие страшилки.
В начале года стало известно, что Россия разработала 10-летнюю программу русификации молодежи на оккупированных территориях. Ключевую роль в этом должны стать милитарные объединения по типу гитлерьюгенда во времена нацистской Германии
Как писал The New York Times, Херсон был центром кампании РФ по искоренению украинской идентичности.