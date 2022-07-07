После того, как группа украинских военных покинула остров, россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс.

Командование Сил спецопераций обнародовало детали спецоперации на острове Змеиный.

Об этом сообщила служба связей с общественностью Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы ССО, которые с помощью спецоборудования обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.

После установления прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато острова группа приступила к выполнению заданий: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный – говорится в сообщении.

Во время выполнения задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го Центра специального назначения ССО Украины.

Отмечается, что в то время, когда украинские воины выполняли задания, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного.

Выполнив задание, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу, рассказали в Командовании ССО.

Уточняется, что планирование и руководство операцией осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения, а воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию к операции были привлечены инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР Минобороны и 801-го отдельного отряда ВМС Украины.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из Змеиного "жестом доброй воли".

4 июля в ОК "Пивдень" проинформировали, что на остров Змеиный доставлен украинский флаг. Сегодня, 7 июля, стало известно, что на этом флаге есть послание российскому военному кораблю.

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