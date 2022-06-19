Украинские воины "затрофеили" очередную партию российской техники.

ВСУ продолжают увеличивать свой военный потенциал благодаря российскому оружию. На этот раз бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отобрали у врага целехонький БМП-2 с установленным бронекомплектом.

Фотографии трофейной техники опубликовали на фейсбук-странице бригады, добавив немного юмора.

Все помогают ВСУ, даже орки! Уважаемое панство, имеем замечательную новость! Наша бригада получила помощь по "лендлизу" от россии в виде БМП и дополнительную финансовую помощь в сумме одиннадцати (11) российских рублей. Премного благодарны – говорится в заметке.

По всей видимости, с деньгами у "второй армии мира" – совсем туго.

Напомним, ранее военный медик показала "трофейную" аптечку российских оккупантов. По ее словам, россияне сами осознают, насколько ужасное содержимое их аптечек и какой крутой у украинских защитников.

А между тем Россия уже потеряла в Украине около 33 600 тыс. своих воинов. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали не менее две с половиной сотни российских "туристов".

Наибольшие потери противник за минувшие сутки противник понес на Бахмутском и запорожском направлениях.

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