Украинские защитники пошли на штурм вражеских окопов.

Бойцы киевского подразделения ССО "Азов" опубликовали уникальные кадры сражения против российских оккупантов от первого лица. На видео показывается перестрелка и штурм вражеских позиций.

Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

Нарезка кадров показывает, как "азовцы" вели огонь против рашистов в лесопосадке. Окопы врага находились в тридцати метрах с двух сторон от украинских защитников.

Сначала наши воины стреляли, прячась за деревьями. А затем они пошли на штурм позиций оккупантов и приказали противникам сдаваться. В результате боя удалось сформировать "отряд двухсотых", то есть россияне понесли потери. Еще семерых рашистов бойцы ССО "Азов" взяли в плен.

Напомним, как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 августа, "азовцы" схватили пятерых оккупантов. Среди них есть один вражеский офицер.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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