Сейчас российский режим пытается выставить азовцев брошенными и преданными Украиной.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему Кремль так ненавидит Отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".

Об этом он рассказал в беседе с Юлией Латыниной.

"Проблема "Азова" заключается в том, что у россиян к ним персональная ненависть. Для российского режима они олицетворяют все то, что они ненавидят, с чем они воюют. "Нацбатальон", причем высокомотивированный, пустивший крови очень много им, стоявший до конца, делавший это с таким драйвом. Они же бьют в самую главную точку идентификации всего путинского режима, мол "мы беспощадно давим и есть один способ - или погибнуть, или поклониться". Азов не сделал ни то, ни другое", - объяснил Арестович.

Сейчас кремлевский режим пытается выставить военнопленных защитников Мариуполя поломанными, брошенными и преданными своим руководством и Украиной.

"Им нужно растоптать и имя "Азов", и сам "Азов", чтобы его физически не было. Тогда они одержат полную и безоговорочную моральную победу здесь, как говорится. И именно поэтому мы сделаем все, чтобы не дать им это сделать. Не только мы, но и наши международные партнеры", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка Донецкой области прогремел взрыв. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные.

Россия сразу же обвинила в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Украина заявила, что взрыв в Еленовке был террористическим актом, с целью скрыть военные преступления РФ, дискредитировать ВСУ и сорвать поставки западного оружия.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию ее владельца Евгения Пригожина.

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