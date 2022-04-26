В частности ликвидировано 6 танков, 4 БМП, 2 бронетранспотери, одну САУ, 3 миномета и т. п. и до 100 человек личного состава.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сегодня уничтожено 6 танков, 4 БМП и 2 бронетранспотера, один из которых плавучий, до 100 человек личного состава.

Об этом сообщает в Facebook ОТУ "Восток".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, уничтожено также одну САУ, 3 миномета и другое оружие.

Ранее УНИАН писал, что артиллеристы ВСУ эффектно "поджарили" колонну вражеской техники.

Напомним, что с начала вторжения РФ в Украину силы обороны уничтожили много вражеской техники. Многие техники россияне бросали на произвол судьбы и бежали из Украины.

Президент Владимир Зеленский потроллил "обеспокоенную" РФ, которая недовольна поставкой вооружения для Украины.

"Относительно поставок оружия, нам все равно что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили - мы помним, как они бросали вооружение и бежали", - сказал президент.

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