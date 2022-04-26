На кадрах видно, как пылает тяжелая техника российских захватчиков в результате атаки украинских воинов.

Артиллеристы Вооруженных сил Украины мощно ударили по колонне военной техники врага.

Видео появилось в сети.

На кадрах видно, что оккупанты спрятали свою технику в посадке, но не учли возможности украинской армии. Колонну захватчиков удалось зафиксировать с воздуха.

В результате последовательных и точных ударов украинской артиллерии колонна оккупантов вспыхнула.

Напомним, что с начала вторжения РФ в Украину силы обороны уничтожили много вражеской техники. Многие техники россияне бросали на произвол судьбы и бежали из Украины.

Президент Владимир Зеленский потроллил "обеспокоенную" РФ, которая недовольна поставкой вооружения для Украины.

"Относительно поставок оружия, нам все равно что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили - мы помним, как они бросали вооружение и бежали", - сказал президент.

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