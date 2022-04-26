Артиллеристы Вооруженных сил Украины мощно ударили по колонне военной техники врага.
Видео появилось в сети.
На кадрах видно, что оккупанты спрятали свою технику в посадке, но не учли возможности украинской армии. Колонну захватчиков удалось зафиксировать с воздуха.
В результате последовательных и точных ударов украинской артиллерии колонна оккупантов вспыхнула.
Напомним, что с начала вторжения РФ в Украину силы обороны уничтожили много вражеской техники. Многие техники россияне бросали на произвол судьбы и бежали из Украины.
Президент Владимир Зеленский потроллил "обеспокоенную" РФ, которая недовольна поставкой вооружения для Украины.
"Относительно поставок оружия, нам все равно что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили - мы помним, как они бросали вооружение и бежали", - сказал президент.