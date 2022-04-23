Президент отметил, что оккупанты и сами поставляли украинским защитникам тяжелое вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "беспокойство" Кремля по поводу поставок вооружений.

Эту тему президент затронул во время пресс-конференции 23 апреля.

"Относительно поставок оружия, нам все равно что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили - мы помним, как они бросали вооружение и бежали", - сказал президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную ситуации в Украине и отражению российской агрессии. УНИАН ведет прямую трансляцию.

В частности, президент заявил, что Российская Федерация всегда хотела иметь влияние на Украину. Она решила военным путем достичь этой цели.

Вас также могут заинтересовать новости: