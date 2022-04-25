В нашей стране, в частности, ликвидировали три вражеских танка, отметили в оперативно-тактической группировке "Восток".

Украинские военные из группировки "Восток" за сутки уничтожили до 120 российских захватчиков и вражеский самолет.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.

При этом, сегодня украинские защитники уничтожили: личного состава - до 120 оккупантов, танков - 3, БТР - 1, БМП - 3, автотехника - 12, артиллерийских систем - 2, самолет - 1 и БПЛА - 1.

Напомним, войска РФ вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Херсоне, Львове, Виннице, Одессе и Мариуполе.

Противник пытался наступать на ряде направлений и получил достойный отпор защитников Украины.

В Генштабе ВСУ поделились, что в нашем государстве уже уничтожено около 21,9 тыс. врагов.

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