"День стоит начинать с горящих оккупантов", написали наши защитники.

Украинские танкисты на Донетчине удачно отработали по вражеским целям и разгромили боевую машину пехоты, танк и склад боеприпасов рашистів.

Видео опубликовали на фейсбук-странице 3-й отдельной танковой бригады.

Отмечается, что по целям, предоставленным терробороной, метко отработали танкисты батальона под командованием офицера с позывным "Арнаут".

Для бодрости стоит начинать день с горящих оккупантов – написали наши защитники.

О 3-й танковой бригаде ВСУ

3 ОТБр – соединение танковых войск Сухопутных войск ВСУ. В 2019 году бригаду из корпуса резерва перевели в боевой состав. С тех пор началось комплектование бригады личным составом и военной техникой. Бригада имеет на вооружении танки Т-72 различных модификаций.

Ранее бойцы 3-й отдельной танковой бригады ВСУ показали на видео, как разгромили позиции оккупантов и склад боеприпасов на Донбассе. Это удалось сделать с помощью беспилотников, которые навели снаряды точно в цель.

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