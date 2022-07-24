Это удалось сделать благодаря беспилотникам, которые навели снаряды точно в цель.

Украинские военные противостоят российской орде на разных направлениях и наносят значительные потери. Недавно 3-я отдельная танковая бригада ВСУ разбила место дислокации ОС врага, склад его боеприпасов и БМП.

Видео эффектной работы танкистов опубликовали в телеграмме СтратКом ЗСУ.

По информации военных, разгромить позиции россиян удалось благодаря беспилотникам, которые навели снаряды точно в цель. При том, что вражеские глушилки (РЭБ) всячески пытались помешать работе наших дронов.

Выкуриваем рашистов с нашей земли. Вражеские глушилки (РЭБ) не помешали беспилотникам группы "Феникс" навести точно в цель снаряды 3-й отдельной танковой бригады – говорится в подписи к видео.

Что известно о потерях врага в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 280 оккупантов. Россияне мрут на украинской земле, словно мухи. Всего с начала полномасштабной войны было утилизировано около 39 520 российских вояк.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ за последние недели поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов. "Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – рассказал Гайдай.

В одном из перехватов СБУ оккупант признался вторую, что не может отдохнуть "ни минуты", потому что их постоянно атакуют украинские артиллеристы: "Здесь полсотни омоновцев в*баллы, нах*й, за раз, йоб*ный в р*т", – жалуется вояка.

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