Украинские военные пользуются ротацией врага и проводят контратаки.

На Бахмутском направлении есть продвижение со стороны украинских войск. Сейчас делать соответствующие заявления пока преждевременно.

"Они (изменения – УНИАН) есть, но мы, в отличие от врага, не делаем бахвальства и преждевременных заявлений. Альфой и омегой нашего командующего, генерала Сырского, является планирование и анализ. Поэтому мы проанализируем наши достижения за эти дни, увидим, что мы достигнем, подтвердим, верифицируем то, что достигли, и будем двигаться дальше... Шаг за шагом украинская земля освобождается", - сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, есть ли изменения после подтверждения продвижения ВСУ на 1,4 км.

По словам Череватого, сейчас на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. В частности, за эти сутки враг 280 раз бил разными калибрами и системами по позициям украинских войск.

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"Также он нанес 7 авиационных ударов, 5 боестолкновений произошло, в которых мы уничтожили 92 оккупантов, 164 ранены, 1 попал в плен. Подбито 2 танка, БМП, БМД, бронеавтомобиль, 2 БПЛА врага, противотанковый ракетный комплекс, противотанковую пушку, один склад с боеприпасами и 3 автомобиля, которые подвозили боеприпасы", - рассказал представитель.

Череватый отметил, что на этом направлении враг проводит ротационные мероприятия и, пользуясь этим, украинские военные контратакуют.

"Только появляется такая возможность, наши бригады контратакуют и по немножечко, иногда по несколько сотен метров, иногда до 1,5-2 км, освобождаем нашу землю. Это при том, что сейчас мы не имеем превосходства над врагом в силах и средствах. Пользуемся слабыми местами врага, пользуемся обученностью и мотивированностью наших военнослужащих, оперативной наглостью, можно сказать, для того, чтобы максимально нанести вред врагу", - сказал он.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 черня - главные новости

10 июня спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении за сутки украинским военным удалось на разных участках продвинуться до 1,4 тысячи метров.

Накануне экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин подтвердил успехи в продвижении третьей отдельной штурмовой бригады под Бахмутом. По его словам, украинские силы закрепляются на отраженных у оккупантов позициях.

Сегодня, 11 июня стало официально известно о освобождение села Благодатное под Донецком, а также освобождение села Нескучное.

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