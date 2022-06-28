На данный момент известно о 18 погибших.

Большинство тел жертв ракетного удара России по ТРЦ "Амстор" Кременчуга Полтавской области остаются неопознанными, поскольку сильно обгорели.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

"По состоянию на сегодня есть 18 тел погибших, 21 – пропавшего без вести. Часть из них может быть из этих 18-ти жертв, которые уже найдены. Поскольку тела большинства нераспознаны из-за того, что они сильно обгорели. Поэтому цифры еще не окончательные", – отметил министр.

Ракетный удар России по Кременчугу 27 июня

Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

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