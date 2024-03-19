Запад и Китай внимательно следят за событиями и сделали для себя выводы о существенном увеличении внутренней уязвимости страны-агрессора.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ развивается и имеет успехи, констатируют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК).

Отмечается, что боевые действия сил российского сопротивления в Белгородской и Курской областях РФ продолжаются уже неделю. Главной причиной начала вооруженной борьбы против путинского режима стало отсутствие легальных возможностей политической борьбы в России.

"Российские добровольческие формирования достигли значительных успехов: контролируют ряд населенных пунктов РФ, уничтожили много вражеской техники, личного состава, захватили пленных. Российские власти расписались в полной неспособности реагировать на кризисную ситуацию", - отмечают в ЦСК.

Там подчеркнули, что власти РФ проявили полное равнодушие к собственному местному населению.

"Очередные красные линии Кремля стерты, а потому и Запад, и Китай, которые внимательно следят за событиями, сделали для себя выводы относительно существенного увеличения внутренней уязвимости РФ", - говорится в сообщении.

Также в ЦСК подчеркивают, что отныне вооруженная российская оппозиция - полноценный субъект в военно-политической игре на территории РФ и за ее пределами.

Операция российских добровольцев в РФ против путинского режима

12 марта в легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" и "Сибирском батальоне" объявили о начале операции против путинского режима на российской территории. Как отметил боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский, вторая фаза операции в РФ была намеренно приурочена к так называемым "выборам президента" в РФ, назначенным на 15-17 марта.

Повстанцы призвали жителей ряда населенных пунктов эвакуироваться, чтобы не попасть под обстрелы. На 14 марта легион "Свобода России" анонсировал начало второй фазы освободительной операции на территории РФ, во время которой "будут осуществлены решительные действия с воздуха, именно по военным объектам в Курске и в Белгороде".

16 марта стало известно, что рейд добровольцев в России продолжается. Так, представители батальонов, воюющих на стороне Украины, прорвались через границу России, заявив, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".

Они опровергли заявления МО РФ об уничтожении РДК и сообщили, что захватили новую партию пленных из числа вооруженных сил РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: