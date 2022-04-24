Это указывает на высокое качество военной медицины, отметили в ведомстве.

После лечения и реабилитации более 80% раненых украинских военнослужащих возвращаются в строй. Это указывает на высокое качество военной медицины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Надо понимать, что наши военные медики сегодня тоже на фронте. Они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов", — подчеркнула чиновник.

Она назвала огромной победой украинской военной медицины то, что очень многие раненые снова возвращаются в строй - более 80%. Это указывает на уровень военной медицины, качество лечения и реабилитацию.

Относительно обеспечения оружием украинской армии заместитель министра отметила, что сейчас все государственные процессы организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать Вооруженные силы всем необходимым.

"Единственное, с чем мы сами не можем справиться, это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран. Касаемо других позиций - сегодня все это организовано", - добавила она.

Как ранее рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, во время войны с РФ украинские медики столкнулись с большим количеством раненых и травмированных, среди которых есть дети. Однако наши врачи поражают своим профессионализмом.

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