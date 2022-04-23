Какие именно государства уже приняли приглашение, пока не разглашается.

Более двадцати стран мира согласились встретиться на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии, чтобы обсудить помощь Украине.

Информацией об этом поделилось издание Bild.

Ранее спикер Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что приглашение на встречу разослали 40 государствам. Кто именно попал в список, он не уточнил. Однако представитель Минобороны сразу обозначил: переговоры пройдут не под эгидой НАТО. На них пригласили и те страны, которые не состоят в Альянсе.

Встречу на авиабазе "Рамштайн" посетит министр обороны США Ллойд Остин. Он расскажет про нужды украинской армии — как для защиты от Российской Федерации, так и для общего укрепления.

Напомним, западные партнеры начали активно поставлять нашей стране вооружение, которое она запрашивала. Два дня назад, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи. В него войдут сотни гаубиц и специальные беспилотники Phoenix Ghost, которые разработаны с учетом украинских требований.

Франция объявила об отправке Украине 155-мм гаубиц CAESAR. А Канада уже поставила на вооружение ВСУ гаубицы М777 с боеприпасами.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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