Сорок украинских военных пройдут курс по управлению упомянутыми артиллерийскими установками.

Франция отправит Украине тяжелое вооружение — самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства. Их использованию обучат сорок украинских военных.

Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью порталу Oueste France.

"Мы очень скоординированы. Позавчера я разговаривал на эту тему с канцлером Шольцем. Мы поставляем значительное оборудование, от Milan до CAESAR, включая несколько видов вооружения. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда есть красная черта, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", — заявил Макрон.

Как передает Oueste France, 12 единиц САУ CAESAR будут изъяты из армейского флота и переданы Украине. Франция также обучит сорок украинских военных использованию артиллерийских установок. А источники издания в правительственных кругах сообщили, что передача вооружения Украине идет "полным ходом", и новые мощности появятся на поле боя "в начале мая".

Напомним, западные партнеры активно поставляют нашей стране вооружение, которое она запрашивала. Вчера, 21 апреля, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи. В него войдут сотни гаубиц и специальные беспилотники Phoenix Ghost, которые разработаны с учетом украинских требований. Нидерланды тоже огласили о поставках тяжелого вооружения Украине. Список включает бронетехнику и прочее оборудование.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: