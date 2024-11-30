За сутки на фронте произошло более 170 боевых столкновений, ситуация напряженная на трех направлениях.

Российские оккупанты захватили населенные пункты Желтое, Пустынка и Раздольное Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Желтое, Пустынку и Раздольное, а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно данным Генштаба, ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях.

За минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения. РФ нанесла ракетный удар одной ракетой, 31 авиаудар, сбросив при этом 53 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Кудеевки, Волчанска и Тихого.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 20 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Наши воины отбили 18 атак врага.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков захватить наши позиции в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах Дружбы и Торецка и получили отпор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

На Кураховском направлении захватчики в настоящее время суток предприняли 43 попытки продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

На Времеевском направлении, где агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

Отмечается, что силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. За сутки украинские воины отбили 22 атаки захватнической армии на этом направлении.

Война в Украине - ситуация на фронте

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко прокомментировал угрозу прорыва российских войск в Днепропетровскую область и риск их наступления на Запорожье.

"Относительно прорыва россиян на Днепропетровщину. Там стык трех областей, враг пытается прорваться. Если оккупанты даже зайдут в Днепропетровскую область, то это для них будет иметь исключительно политическое значение. Все равно нужно будет выравнивать фронт по границе Покровска", - отметил депутат.

Что касается ситуации на Запорожском направлении, то, по мнению Костенко, россияне пока не планируют там активные боевые действия.

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